Realme GT 6T протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Realme GT 6T, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14. Смартфон набрал 1801 и 4499 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

По предварительным данным, Realme GT 6T также оснастят 6,78-дюймовым дисплеем LTPO с яркостью до 6000 кд/кв.м и разрешением 2780:1264 пикселей, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 5500 мАч и поддержкой 100-Вт быстрой зарядки.
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