Realme GT 7 Pro оценен в 90 тысяч рублей

Компания Realme представила российскую версию смартфона Realme GT 7 Pro, который оценен в 90 тысяч и 100 тысяч рублей за конфигурации с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Покупатели могут выбирать из серой и оранжевой расцветок.

Напомним, что смартфон оснащается флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, системой охлаждения площадью 11480 мм², 6,78-дюймовым Eco² OLED Plus-экраном Samsung разрешением 2780:1264 точек, кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 6000 нит, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX906 на 1/1,56 дюйма и оптическая стабилизация, 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (кратное оптическое приближение), батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, а также предустановленной ОС Android 15 с фирменной прошивкой Realme UI 6.0 и тремя номерными обновлениями ОС в будущем.
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