Realme GT Neo 3T уже продают в России со скидкой

Официальная российская презентация смартфона Realme GT Neo 3T состоится только 11 октября, но некоторые отечественные ритейлеры уже выпустили в продажу долгожданную новинку. Цена для первых покупателей составляет 35 и 38 тысяч рублей за версии с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно. Затем цены вырастут до 40 и 44 тысяч соответственно.

Напомним, что новинка оснащается восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 870 с частотой до 3,2 ГГц, графикой Adreno 650 и модемом Snapdragon X55 5G для сотовых сетей пятого поколения, 6,62-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и пиковой яркостью 1300 кд/м2, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями н 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и NFC, размерами 162,9:75,8:8,65 мм, массой 194,5 грамма, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.
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