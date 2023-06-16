Realme GT Neo 5 Pro получит батарею на 5200 мАч

Авторитетный искатель утечек Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Realme GT Neo 5 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 6,74-дюймового OLED-дисплея с разрешением 2772:1240 пикселей, частотой обновления 144 Гц и частотой ШИМ 2160 Гц, селфи-камеры на 16 Мп, тройной тыльной камеры с главным модулем на основе 50-Мп датчика изображения Sony IMX890, флагманской однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, до 16 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ флеш-памяти, батареи ёмкостью 5200 мАч, поддержки 150-Вт быстрой проводной зарядки и предустановленной операционной системы Android 13 с фирменной оболочкой Realme UI 4.0.

Защищенный смартфон Ulefone Armor 21 получил батарею на 1000…
Компания Ulefone пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Armor 21, одной из особенностей кото…
Xiaomi 13 Ultra очень легко ремонтировать…
Новейший Xiaomi 13 Ultra не только довольно быстро заполучил значительную долю на рынке флагманских смарт…
ASUS ROG Phone 7 уже доступен для заказа в Китае …
Официальный релиз флагманских смартфонов ASUS ROG Phone 7 состоится 13 апреля, но на популярной китайской…
Объявлена дата выхода флагмана Sony Xperia 1 V …
Компания Sony опубликовала видеотизер, раскрывающий дату выхода флагманского смартфона Xperia 1 V. Итак, …
TECNO создала с художником Сергеем IMAN уникальную инсталляц…
Сегодня, 24 мая, компания TECNO, которая является одним из популярнейших производителей смартфонов и умны…
Смартфон Huawei P60 Art оценен в 1305 долларов …
Помимо смартфонов P60 и P60 Pro компания Huawei представила сегодня еще и более продвинутую модель P60 Ar…
Смартфоны Meizu 17 и Meizu 18 получат Flyme 10…
Компания Meizu объявила, что уже в конце апреля пользователи смартфонов Meizu 17, Meizu 17 Pro, Meizu 18…
Xiaomi Civi 3 с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти появился в прод…
Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу топовую конфигурацию смартфона Xiaomi Civi 3, которая может…
Обзор Philips Xenium E2601. Лучший телефон раскладушка?Обзор Philips Xenium E2601. Лучший телефон раскладушка?
Обзор IIIF150 R2022. Топовый защищенный смартфон с российской гарантиейОбзор IIIF150 R2022. Топовый защищенный смартфон с российской гарантией
Обзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 ГцОбзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 Гц
Обзор UMIDIGI G1 Max. 50 Мп камера, 8 ядер, 6 и 128 памяти за 10 тысячОбзор UMIDIGI G1 Max. 50 Мп камера, 8 ядер, 6 и 128 памяти за 10 тысяч
Обзор HONOR X9a. Яркий экран, 64 Мп камера, премиальное исполнение с доступной ценойОбзор HONOR X9a. Яркий экран, 64 Мп камера, премиальное исполнение с доступной ценой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor