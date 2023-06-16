Realme GT Neo 5 Pro получит батарею на 5200 мАч

Авторитетный искатель утечек Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Realme GT Neo 5 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 6,74-дюймового OLED-дисплея с разрешением 2772:1240 пикселей, частотой обновления 144 Гц и частотой ШИМ 2160 Гц, селфи-камеры на 16 Мп, тройной тыльной камеры с главным модулем на основе 50-Мп датчика изображения Sony IMX890, флагманской однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, до 16 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ флеш-памяти, батареи ёмкостью 5200 мАч, поддержки 150-Вт быстрой проводной зарядки и предустановленной операционной системы Android 13 с фирменной оболочкой Realme UI 4.0.