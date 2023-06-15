Realme GT Neo 5 оценили в 70 тысяч рублей

Компания Realme дала старт российским продажам смартфона Realme GT3, который был представлен еще в феврале на выставке MWC 2023. Рекомендованная цена новинки составляет 70 тысяч рублей.

Смартфон оснащается 6,74-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 1400 кд/м², фронтальной камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 240 Вт, мощной 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2, 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5x и 1 ТБ флеш-памяти UFS 3.1, модемом 5G, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, двумя стереодинамиками, 3,5-мм разъемом и ОС Android 13 с оболочкой Realme UI 4.0