Realme GT Neo5 Pro получит улучшенную камеру

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Realme GT Neo5 Pro, релиз которого ожидается в ближайшие месяцы. Итак, устройству приписывают наличие 6,74-дюймового плоского OLED-экрана с узкими рамками, разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц и частотой ШИМ 2160, однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ ОЗУ LPDDR4x, 50-Мп основной камеры с главным модулем на основе датчика изображения Sony IMX890, оптической стабилизацией изображения и новых улучшенных алгоритмах обработки фото, а также предустановленной операционной системой Android 13 с фирменной надстройкой UI 4.0.