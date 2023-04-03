Realme GT Neo5 SE оценен в 305 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme GT Neo5 SE, которая появится в китайской продаже 10 апреля по цене в 305 долларов за базовый вариант с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.

Новинку оснастили 6,74-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и яркостью до 1400 кд/м², селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой проводной 100-Вт зарядки, производительной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2, ОЗУ LPDDR5x и флеш-памятью UFS 3.1, поддержкой сотовых сетей 5G, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, двумя стереодинамиками, 3,5-мм аудиогнездом и предустановленной ОС Android 13 с фирменной прошивкой Realme UI 4.0.