Realme GT Neo5 получил версию на 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти

Компания Realme объявила о выходе новой версии для смартфона Realme GT Neo5 со 150-Вт зарядкой, которая получила 16 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти. Цена данного варианта пока не раскрывается. Напомним, что Realme GT Neo5 также представлен в версии с поддержкой проводной зарядки мощностью 200 Вт.

Смартфон также характеризуется 6,74-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 1400 кд/м², фронтальной камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, аккумулятором на 5500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт, мощной 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2, оперативной памятью стандарта LPDDR5x и флеш-памятью UFS 3.1, модемом 5G, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, двумя стереодинамиками, 3,5-мм разъемом и ОС Android 13 с оболочкой Realme UI 4.0 «из коробки».