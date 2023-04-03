Realme GT Neo5 раскупили за несколько секунд

Сегодня компания Realme представила смартфон Realme GT Neo5 SE, который сразу же стал доступен для предзаказа в Китае по цене от 305 долларов. По данным Mydrivers, вариант с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти, оцененный в 378 долларов, был раскуплен за несколько секунд. Старт розничных продаж запланирован на 10 апреля.

Напомним, что смартфон характеризуется 6,74-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 1400 кд/м², фронтальной камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, аккумулятором на 5500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт, мощной 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2, оперативной памятью стандарта LPDDR5x и флеш-памятью UFS 3.1, модемом 5G, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, двумя стереодинамиками, 3,5-мм разъемом и ОС Android 13 с оболочкой Realme UI 4.0 «из коробки».
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