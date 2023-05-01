Realme GT Neo5 с 16/512 ГБ подешевел до $425

Китайская торговая платформа JD.com снизила цену на выпущенный недавно смартфон Realme GT Neo5. Теперь версия с 16 ГБ ОЗУ и 512 флеш-памяти предлагается за 425 долларов, хотя на старте продаж за нее просили 460 долларов.

Напомним, что новинка характеризуется 6,74-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц и яркостью до 1400 кд/м², фронтальной камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2, ОЗУ LPDDR5x и флеш-памятью UFS 3.1, поддержкой сотовых сетей пятого поколения, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, двумя стереодинамиками, 3,5-мм разъемом и ОС Android 13 с оболочкой Realme UI 4.0 «из коробки».