Realme GT Neo5 скоро выйдет в России

Компания Realme объявила, что уже 15 июня в российской продаже появится смартфон Realme GT3. Перед нами переименованный Realme GT Neo5, который уже давно стал бестселлером на домашнем китайском рынке. Российская цена пока не объявлена, но ранее в сети появлялась цифра в 80 тысяч рублей.

Напомним, что Realme GT Neo5 характеризуется 6,74-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц и яркостью до 1400 кд/м², фронтальной камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт (есть версия с 240-Вт зарядкой), восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2, ОЗУ LPDDR5x и флеш-памятью UFS 3.1, поддержкой сотовых сетей пятого поколения, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, двумя стереодинамиками, 3,5-мм разъемом и ОС Android 13 с оболочкой Realme UI 4.0 «из коробки».