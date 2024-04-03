Realme GT Neo6 SE показали в серебристой расцветке

Компания Realme опубликовала изображение смартфона GT Neo6 SE, официальный релиз которого состоится в ближайшее время. На этот раз аппарат показали в расцветке Liquid Silver Knight. Ранее производитель подтвердил наличие в смартфоне нового изогнутого дисплея 1,5K 8T LTPO производства BOE с глобальной пиковой яркостью 1600 нит, максимальной пиковой яркостью 6000 нит, адаптивной частотой обновления 0,5–120 Гц, высокочастотным ШИМ-регулированием 2160 Гц и аппаратным снижением излучения синего света аппаратным способом, однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 с максимальной частотой до 2,6 ГГц, графикой Adreno 720 и модемом 5G, а также основной камеры с главным модулем на базе 50-Мп сенсора Sony с оптической стабилизацией изображения.