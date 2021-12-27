Realme GT2 появился в списке Geekbench с ключевыми характеристиками

На сайте сертификации Geekbench появилось устройство под номером Realme RMX3310. Он набрал 1125 баллов в одноядерном тесте и 3278 баллов в многоядерном тесте Geekbench. Окончательное название Realme RMX3310 пока не известно. Устройство может дебютировать на рынке как Realme GT Neo2s или Realme GT2.

Телефон RMX3310 оснащен мобильным процессором Snapdragon 888 и 12 ГБ оперативной памяти. Устройство загружено с Android 12, который, вероятно, будет настроен с помощью Realme UI 3.0. В сертификации TENAA Realme GT2, который появился в начале этого месяца показал, что он имеет 6,62-дюймовый AMOLED экран с частотой обновления 120 Гц со встроенным сканером отпечатков пальцев. Устройство оснащено фронтальной камерой на 16 мегапикселей и тройной камерой на 50 мегапикселей (основная) + 8 мегапикселей (сверхширокая) + 2 мегапикселя (макро / глубина).