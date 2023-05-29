Realme GT3 будет стоить 80 тысяч рублей

Российское профильное издание Mobiltelefon поделилось подробностями об отечественных ценах на смартфон Realme GT3 и серию Realme 11 Pro. Утверждается, что топовая версия Realme GT3 с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти будет стоить 80 тысяч рублей. Вероятно, здесь не учитываются акции или скидки, которые обычно бывают на старте продаж.

За Realme 11 Pro с 8/128 ГБ памяти попросят 33 тысячи рублей, а за 8/256 ГБ – 36 тысяч рублей. Realme 11 Pro+ с 8/256 ГБ обойдется в 40 тысяч рублей, а с 12/512 ГБ – 44 тысячи рублей. Ранее Mobiltelefon правильно раскрыли цену на Redmi Note 12S.