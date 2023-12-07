Realme GT5 Pro представлен официально

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme GT5 Pro, которая появится в китайской продаже 14 декабря по цене в 465, 505, 550 и 590 долларов за версии с 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили топовой 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, системой охлаждения с испарительной камерой 12000 кв.мм, ОЗУ стандарта LPDDR5x и флэш-памятью UFS 4.0, предустановленной ОС Android 14 с фирменной прошивкой Realme UI 5.0 и тремя номерными обновлениями, 6,78-дюймовым изогнутым OLED- дисплеем с разрешением 2780:1264 пикселя, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 4500 нит, частотой ШИМ 2160 Гц и защитой глаз TUV Rheinland Global Eye Protection 3.0, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony LYT808 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (Sony IMX890 с 3-кратным оптическим зумом), рамкой из сверхтвердого алюминиевого сплава, батареей ёмкостью 5400 мАч, а также поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок.