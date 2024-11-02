Realme GT7 Pro получит перископную камеру

Компания Realme раскрыла новые подробности об основной камере флагманского смартфона Realme GT7 Pro, который будет представлен 4 ноября. Производитель подтвердил наличие перископного модулями на основе датчика изображения оптического формата 1/1,56 дюйма. Он предложит 3-кратное оптическое, 6-кратное гибридное и 120-кратное цифровое приближение. Использование такого модуля не могло не сказаться на толщине смартфона, что наглядно показано на сравнительном фото. Рядом с грядущей новинкой запечатлен предшественник Realme GT5 Pro.

Realme GT7 Pro также оснастят 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, аккумулятором ёмкостью 6500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, рамкой корпуса из авиационного алюминия, 6,78-дюймовым экраном Samsung’s Eco² OLED Plus с разрешением 2780:1264 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и глобальной яркостью 2000 нит, а также до 24 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ флеш-памяти.