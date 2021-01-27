Realme Narzo 30A будет представлен в феврале

Свежая информация показывает, что Realme может вскоре запустить серию смартфонов Narzo 30 на некоторых азиатских рынках, таких как Таиланд и Индия. Причина данных слухов в том, что сегодня телефон Realme Narzo 30A появился в базе данных сертификационной платформы Национальной комиссии по телерадиовещанию и телекоммуникациям (NBTC) Таиланда. RMX3171 был замечен в прошлом месяце в Бюро стандартов (BIS) Индии. Однако информации индийского бюро не было указано название данного смартфона. В заявке NBTC подтверждено, что телефон RMX3171 будет представлен на рынке под названием Narzo 30A. К сожалению, ни одна из заявок на сертификацию не слили полные характеристики смартфона Realme Narzo 30A. Исходя из этого можно заключить, что они появятся позже.