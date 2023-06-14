Realme Narzo 60 5G засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Realme Narzo 60 5G, который еще не был представлен официально. Устройство с кодовым наименованием оснащается восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 6020 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 13. Аппарат набрал 714 и 1868 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

По предварительным данным, Narzo 60 5G также получит 6,43-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, батарею ёмкостью 5000 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт.