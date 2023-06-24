Realme Narzo 60 Pro получит 1 ТБ флэш-памяти

Компания Realme опубликовала тизер, посвященный премьере смартфонов серии Narzo 60. Предполагается, что нас ждет релиз как минимум двух моделей – Narzo 60 5G и Narzo 60 Pro.

Судя по тизеру, старшая модель Realme Narzo 60 Pro получит 1 ТБ флеш-памяти, экран с изогнутыми краями и 100-Мп тыльную камеру. Еще одной грядущей новинкой Realme является Realme GT Neo 5 Pro, который могут оснастить 6,74-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2772:1240 пикселей, кадровой частотой 144 Гц и частотой ШИМ 2160 Гц, тройной основной камерой с главным модулем на основе 50-Мп сенсора Sony IMX890, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, до 16 ГБ ОЗУ, до 1 ТБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5200 мАч и поддержкой 150-Вт быстрой проводной зарядки.
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