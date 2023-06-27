Realme Narzo 60 показали на рендере

Компания Realme опубликовала изображение смартфона Realme Narzo 60, официальный релиз которого состоится уже 6 июля. Судя по рендеру, аппарат очень похож на Realme 11 Pro, который недавно появился в глобальной продаже. Есть вероятность, что грядущая новинка унаследует от него и технические характеристики.

Если эта правда, смартфон оснастят Realme 11 Pro оснащается платформой MediaTek Dimensity 7050, 6,7-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением 2412:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, ШИМ 2160 Гц и яркостью до 950 нит, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 100 Мп (оптическая стабилизация) и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, поддержкой сотовых сетей пятого поколения, адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, двумя динамиками с поддержкой Dolby Atmos и ОС Android 13 с прошивкой Realme 4.0 «из коробки».
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