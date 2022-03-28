Realme Pad Mini будет представлен на Филиппинах

Ходят слухи, что Realme выпустит планшет меньшего размера, и похоже, официальный запуск устройства скоро состоится на Филиппинах. Предстоящий Realme Pad Mini появился в серии тизерных изображений, подтверждающих некоторые из его ключевых характеристик.

Планшет будет оснащен 8,7-дюймовым экраном и значительно тонкий корпус, чем доступный в настоящее время Realme Pad. Дисплей Realme Pad Mini будет иметь разрешение 1340 x 800 пикселей и по слухам, планшет будет оснащен чипсетом Unisoc T616 в сочетании с 3/4 ГБ ОЗУ и 32/64 ГБ памяти, которую можно будет расширить.

Компактный планшет также обеспечит подключение LTE на обеих версиях, а также аккумулятор емкостью 6400 мАч с зарядкой 18 Вт. Основываясь на прошлых утечках , мы ожидаем 8-мегапиксельную заднюю камеру и 5-мегапиксельную селфи-камеру. Сообщается, что Realme Pad Mini будет поставляться в синем и серебристом цветах, будет иметь толщину 7,6 мм и весить 372 грамма.