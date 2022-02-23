Realme Pad Mini раскрывает дизайн

Появились рендеры Realme Pad Mini, которые прошли сертификацию NBTC, раскрывая дизайн планшета. На этих фотографиях показан Realme Pad Mini серебристого цвета, и вы можете видеть, что планшет имеет 8-мегапиксельную камеру сзади с поддержкой некоторых функций на базе AI. На задней панели также есть логотип Realme в правом нижнем углу, а на правой боковой рамке Pad Mini находятся клавиша питания и качелька регулировки громкости. Пока нет фотографий передней части планшета, но источник утверждает, что он оснащен 8,7-дюймовым экраном. Также есть 5-мегапиксельная селфи-камера.

Realme Pad Mini будет оснащен процессором Unisoc T616, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Так же известно, что существует модель с 3 ГБ ОЗУ, поскольку она была замечена в Geekbench с Android 11. Pad Mini будет оснащен батареей емкостью 6400 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт, что меньше, чем у батареи Realme Pad емкостью 7100 мАч. Тем не менее, планшет толщиной 7,6 мм будет на 0,7 мм толще обычного планшета.