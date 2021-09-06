Realme Pad выглядит очень привлекательно

Некоторое время назад появилась неофициальная информация о том, что компания Realme планирует выпустить свой первый планшетный компьютер. Конечно, это вполне ожидаемое развитие событий, так как производитель уже вышел на различные рынки и было бы странно отказываться от сегмента планшетов. Теперь в сети появился официальный постер данного планшета, который раскрывает некоторые особенности продукта и подтверждает тот факт, что компания всё же делает планшет. Как видно на изображении от производителя, Realme подтвердила, что Realme Pad будет иметь 10,4-дюймовый дисплей с разрешением 2000 x 1200 пикселей. Планшет с относительно толстыми рамками вокруг экрана обещает соотношение экрана к корпусу 82,5 процента.

И хотя в прошлых отчетах утверждалось, что Realme Pad имеет AMOLED-дисплей, на текущий момент никакого подтверждения данной информации нет — производитель почему-то решил держать этот параметр в секрете. Вид сзади планшета показывает, что Realme Pad будет оснащен одной камерой. С другой стороны, это будет ультратонкое устройство толщиной всего 6,9 мм с двумя цветами корпуса — Gold и Gray. А ещё планшет Realme Pad будет работать на чипсете Helio G80 в паре с 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 64 ГБ хранилища eMMC 5.1. Довольно неплохой набор комплектующих для планшета, который, вероятно, является устройством начального уровня и будет продаваться за вполне адекватные деньги. Теперь ждем официального анонса со всеми деталями и ценой.
Комментарии и отзывы Realme Pad
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