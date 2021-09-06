Realme Pad выглядит очень привлекательно

И хотя в прошлых отчетах утверждалось, что Realme Pad имеет AMOLED-дисплей, на текущий момент никакого подтверждения данной информации нет — производитель почему-то решил держать этот параметр в секрете. Вид сзади планшета показывает, что Realme Pad будет оснащен одной камерой. С другой стороны, это будет ультратонкое устройство толщиной всего 6,9 мм с двумя цветами корпуса — Gold и Gray. А ещё планшет Realme Pad будет работать на чипсете Helio G80 в паре с 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 64 ГБ хранилища eMMC 5.1. Довольно неплохой набор комплектующих для планшета, который, вероятно, является устройством начального уровня и будет продаваться за вполне адекватные деньги. Теперь ждем официального анонса со всеми деталями и ценой.