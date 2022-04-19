Realme Q5 Pro получит поддержку 80-Вт зарядки

Компания Realme раскрыла подробности о смартфонах Realme Q5 и Realme Q5 Pro, официальный релиз которых состоится уже завтра, 20 апреля. Первый получит поддержку 65-Вт зарядки и IPS-дисплей с кадровой частотой 120 Гц, а второй – AMOLED-экран с частотой обновления изображения 120 Гц, производительную восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 870, поддержку проводной зарядки мощностью 80 Вт и шахматную расцветку задней панели. Ориентировочная цена старшей модели составляет 300 долларов.

Ранее в сети появилась информация о Realme Q5i, который оснастят поддержкой 33-Вт зарядки. Его ориентировочная цена составляет 188 долларов.

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