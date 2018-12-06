Realme U1 и его функции

Компания Realme выпустила уникальный смартфон по своим характеристикам. Рабочей средой для софта выступает Android 8.1 Oreo с графической надстройкой Color OS 5.2. В основе электронной схемы устройства лежит новый 8-ядерный чипсет Helio P70, в котором за графику отвечает видеоконтроллер Mali-G72 MP3. Арсенал памяти представлен 3 ГБ/4 ГБ «оперативки» и встроенным флэш-носителем на 32 ГБ/64 ГБ с возможностью установки дополнительных карт microSD. Такая конфигурация поддерживает видео скорость 60 fps в игровых приложениях.Фронтальная панель надежно защищена 2.5D стеклом Gorilla Glass 3. Задняя панель изготовлена из акрила и покрыта материалом, имитирующим стекло. Электропитание обеспечивает батарея на 3500 мАч.Дисплей новинки, изготовленный по IPS-технологии, имеет крайне узкие рамки. Разрешение экрана составляет 2340 х 1080 пикселей, а размер диагонали – 6,3 дюйма. Соотношение дисплея и всей лицевой панели достигает 90,8%. Вырез для селфи-камеры имеет форму небольшой капли.Стоимость смартфона составит 250 долларов.