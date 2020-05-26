Realme X3 SuperZoom получил камеру с 60-кратным зумом

Китайский бренд Realme представил камерофон X3 SuperZoom, который уже можно предзаказать за 500 евро. Новинка оснащается 6,6-дюймовым экраном с с разрешением 2400:1080 пикселей, соотношением сторон 20:9, частотой обновления 120 Гц и яркостью 480 кд/м2, прошлогодним топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной фронтальной камерой на 32 и 8 Мп, основной квадрокамерой с главным модулем на 64 Мп, сверхшириком на 8 Мп, перископной камерой разрешением 8 Мп с 5-кратным оптическим зумом и 60-кратным гибридным зумом, боковым дактилоскопом, модулем NFC, портом USB Type-C, батареей ёмкостью 4200 мАч с 30-Вт зарядкой и предустановленной ОС Android 10 с оболочкой Realme UI.

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