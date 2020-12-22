Realme X7 Pro выходит в мировую продажу

Компания Realme объявила о том, что представленный еще в сентябре смартфон Realme X7 Pro скоро выйдет за пределы Китая. Первым зарубежным рынком станет Тайвань, где новинка станет доступна уже на днях. Стоит отметить, что в Китае аппарат продается с 65-Вт зарядкой, а на Тайване пользователям придется довольствоваться 50-Вт адаптером питания.

Напомним, что Realme X7 Pro получил платформу Dimensity 1000+, поддержку мобильных сетей пятого поколения, 6,55-дюймовый экран с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, фронтальную камеру разрешением 32 Мп, тыльную квадрокамеру на 64, 8, 2 и 2 Мп, а также батарею на 4500 мАч.
Комментарии и отзывы Realme X7 Pro
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