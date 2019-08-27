Realme XT на новых рендерах

О смартфоне Realme XT в сети достаточно много информации, так как смартфон и правда интересный. Производитель уверяет, что устройство будет производительным и мы в этом даже не сомневаемся. Другое дело, что смартфон пока что не показывался на фото и тут мы получили совершенно свеже изображение с официального рендера, на котором Realme XT представлен в всей красе. Здесь и продвинутая система из нескольких камер, и очень привлекательная тыльная панель с градиентом, и лаконичная надпись с названием компании. То есть, производитель весьма неплохо продумал свое устройство и если вы планируете получить гаджет именно для фотографий, то самое время посмотреть в сторону Realme XT. Этот гаджет точно вас порадует по целому ряду параметров.