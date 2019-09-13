Realme XT с четырьмя камерами

В последнее время производители смартфонов все больше времени уделяют камерам, так как их количество привлекает пользователей и позволяет зарабатывать больше денег на продажах. К примеру, вот в продажу поступит смартфон Realme XT, который сегодня официально показали и сообщили все его характеристики. Стоит отметить, что ничего необычного в характеристиках новинки нет, но это весьма достойный представитель среднего класса. Более того, у смартфона четыре камеры на тыльной панели, которые отлично снимают, вот только они не работают все вместе, а только по-отдельности. То есть, если вы хотите снимать на широкоугольную камеру, то переключаетесь на нее и снимаете, если хотите снимать на обычную — включаете ее. Выбор велик.