Realme готовит к релизу смартфон V60

Компания Realme, судя по информации западных инсайдеров, активно работает над новой линейкой смартфонов, которые в ближайшем будущем должны поступить в продажу на территории Китая. Если верить этим данным, то совсем скоро будут представлены модели V60 и V60s, а сегодня в сети появились рекламные слайды с характеристиками грядущих новинок, которые раскрывают некоторые особенности данных гаджетов. Примечательно, что V60 и V60s, судя по этой информации, имеют абсолютно идентичные характеристики. Соответственно, у западных журналистов возник вопрос о том, зачем выпускать две идентичные модели с очень похожими названиями. На деле всё достаточно логично — один гаджет могут продавать на территории Китая, а второй со временем отправят в продажу за пределами локального рынка под другим названием.

При этом V60 (и V60s, естественно) будет оснащён экраном с частотой обновления 120 Гц, сертификатом IP64 для защиты от пыли и брызг, и аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч. В списке сертификации TENAA также указано, что смартфон получит 6,67-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 720x1604 пикселей, а в основе устройства лежит относительно доступный процессор MediaTek Dimensity 6300. На тыльной панели устройства находится одна камера на 32 Мп (да, у этого смартфона всего одна камера), а фронтальная камера получила датчик изображения на 8 Мп. Ещё смартфон поддерживает зарядку мощностью 10 Вт, что назвать быстрой, конечно, нельзя. А вот официальную стоимость гаджета пока что не сообщают.
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