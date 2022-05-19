Realme готовится представить новый планшет Realme Pad с процессором Snapdragon 870

Согласно последним слухам из Китая, Realme работает над еще одним планшетом Realme Pad. Этот новый планшет, как утверждается, будет самым мощным из всех, поскольку он будет оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 870. Помимо мощного процессора, планшет будет оснащен ЖК-дисплеем QHD+ высокого разрешения с частотой обновления 120 Гц и батареей емкостью 8360 мАч. Вице-президент Realme Сюй Ци, как сообщается, назвал планшет королем своего ценового диапазона.

Предполагается, что планшет будет официально выпущен до конца этого месяца для китайского рынка вместе со специальной версией Naruto GT Neo3 150W.