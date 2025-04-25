Realme представила доступный смартфон 14T

Сегодня состоялся анонс нового смартфона Realme 14T, который является чуть ли не лучшим устройством данного производителя. Он оснащён AMOLED-дисплеем, чипом Dimensity 6300 и батареей на 6000 мАч с зарядкой мощностью 45 Вт. Примечательно, что относительно доступное устройство получило 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Также матрица демонстрирует пиковоую яркость в 2100 нит, плюс в дисплее предусмотрен встроенный оптический сканер отпечатков пальцев. Как и сообщали ранее инсайдеры, Realme 14T работает на мобильном процессоре MediaTek Dimensity 6300, плюс смартфон оснащён 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ встроенной памяти.

Смартфон имеет защиту по стандартам IP68/IP69 от пыли и воды, а на тыльной панели расположена основная камера на 50 Мп и датчик глубины на 2 Мп. При этом устройство работает на базе фирменной прошивки Realme UI 6.0 на базе Android 15, то есть это достаточно продвинутый гаджет на самом деле. Но главный бонус новинки в том, что стоимость устройства составляет 210 долларов — за эти деньги найти что-то, что может конкурировать в плане производительности с этим гаджетом, просто невозможно. Так что пользователи, которым нужен доступный смартфон и их не особо интересуют игры или сервисы на базе искусственного интеллекта, могут смело смотреть в сторону этого гаджета. Более того, свежая операционная система обеспечит передовыми фишками ещё как минимум на один год, а это тоже важное преимущество.
Apple в ускоренном порядке доставила в США 600 тонн iPhone…
По данным информационного издания Reuters, компания Apple доставила в США 600 тонн iPhone из Индии авиатр…
Vivo может выпустить X200 Ultra за пределами Китая…
История с возможным релизом смартфона Vivo X200 Ultra за пределами локального рынка Китая превращается в …
Redmi Turbo 4 Pro получит увеличенный экран…
Сетевые источники поделились новыми подробностями о смартфоне Redmi Turbo 4 Pro, релиз которого ожидается…
Nothing Phone (3a) показали на неофициальном рендере…
Компания Nothing в последние несколько дней активно намекала на скорый анонс своего нового смартфона и да…
Realme представила смартфон 14 Pro Lite…
Компания Realme официально представила серию смартфонов 14 Pro в январе, выпустив одновременно два смартф…
Смартфон Vivo T4x 5G получит батарею на 6500 мАч…
В сети появились первые подробности о смартфоне VivoT4x 5G, который может быть представлен в ближайшее вр…
OPPO Find X8 Ultra получит 6,82-дюймовый экран …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл характеристики флагманского смартфона OPPO Find X8 Ult…
Nubia Z70S Ultra получит фотонабор со сменной оптикой…
Компания ZTE объявила, что грядущий камерофон Nubia Z70S Ultra Photographer Edition получит богатый фотон…
Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполненииОбзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor