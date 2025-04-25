Realme представила доступный смартфон 14T

Сегодня состоялся анонс нового смартфона Realme 14T, который является чуть ли не лучшим устройством данного производителя. Он оснащён AMOLED-дисплеем, чипом Dimensity 6300 и батареей на 6000 мАч с зарядкой мощностью 45 Вт. Примечательно, что относительно доступное устройство получило 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Также матрица демонстрирует пиковоую яркость в 2100 нит, плюс в дисплее предусмотрен встроенный оптический сканер отпечатков пальцев. Как и сообщали ранее инсайдеры, Realme 14T работает на мобильном процессоре MediaTek Dimensity 6300, плюс смартфон оснащён 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ встроенной памяти.

Смартфон имеет защиту по стандартам IP68/IP69 от пыли и воды, а на тыльной панели расположена основная камера на 50 Мп и датчик глубины на 2 Мп. При этом устройство работает на базе фирменной прошивки Realme UI 6.0 на базе Android 15, то есть это достаточно продвинутый гаджет на самом деле. Но главный бонус новинки в том, что стоимость устройства составляет 210 долларов — за эти деньги найти что-то, что может конкурировать в плане производительности с этим гаджетом, просто невозможно. Так что пользователи, которым нужен доступный смартфон и их не особо интересуют игры или сервисы на базе искусственного интеллекта, могут смело смотреть в сторону этого гаджета. Более того, свежая операционная система обеспечит передовыми фишками ещё как минимум на один год, а это тоже важное преимущество.