Realme представила смартфон Realme C15

Компания Realme представила смартфон Realme C15.

Новинку оснастили IPS дисплеем на 6.5 дюймов с разрешением экрана HD+. На дисплее разместили фронтальную камеру разрешением 8 Мп в виде каплевидного выреза. Экран дисплея защищает стекло Corning Gorilla Glass. Основная камера получила четыре модуля: 13, 8, 2 и 2 Мп, а также объективы с диафрагмами F/2,2, F/2,25 и F/2,4.

Смартфон получил однокристальную систему MediaTek Helio G35 в паре 3/4 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ. Питается новинка от аккумулятора ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт.

В качестве операционной системы выступает Android 10 с фирменной оболочкой Realme UI.

Цены:

  • 3/64 ГБ — 138 долларов
  • 4/64 ГБ — 151 долларов
  • 4/128 ГБ — 172 долларов
Комментарии и отзывы Realme C15
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