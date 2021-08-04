Realme представила уникальный смартфон под названием Flash

На вчерашнем мероприятии MagDart компания Realme представила Realme Flash, первый в мире смартфон на операционной системе Android с поддержкой магнитной беспроводной зарядки. Здесь стоит сделать ударение, что речь именно о магнитной зарядке, которая является аналогом технологии MagSafe от Apple. Однако были раскрыты лишь некоторые ключевые детали телефона — а теперь полная спецификация теперь доступна в Интернете. Realme Flash имеет 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением QHD+ и переменной частотой обновления 120 Гц, которая может упасть до 1 Гц при статичной картинке для экономии энергии. Во время вчерашнего мероприятия Realme заявила, что телефон работает на процессоре Snapdragon 888, но инсайдеры почему-то уверенно заявляют, что это ошибка, и на самом деле за основу производительности смартфона взят процессор Snapdragon 888 Plus.

В телефоне также есть оперативная память LPDDR5 и хранилище UFS 3.1. Что касается характеристик камеры, Realme Flash, как утверждается, имеет две 50-мегапиксельные камеры, каждая из которых является датчиком Sony IMX766, а одна имеет оптическую стабилизацию изображения (OIS). Третья задняя камера — это 2-мегапиксельная матрица, а спереди расположена 32-мегапиксельная матрица Sony IMX615. Ещё смартфон оснащен двухэлементным аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой зарядки MagDart мощностью 15 и 50 Вт и быстрой проводной зарядки 65 Вт. Интересно, как новая технология повлияет на рынок смартфонов.