Реальные изображения Huawei Nova 8 Pro перед запуском

В сети поделились живыми снимками смартфона Huawei Nova 8 Pro, перед его запуском 23 декабря.

Судя по изображениям, у смартфона Huawei Nova 8 Pro есть вырез для селфи-камеры в центре верхней части дисплея, а сам экран получил изогнутые края с вырезом для камеры в форме таблетки в верхнем левом углу.

Задняя панель Huawei Nova 8 Pro имеет модуль камеры овальной формы.

На верхнем крае Huawei Nova 8 Pro есть микрофон, на его нижней части есть слот для SIM-карты, еще один микрофон, порт USB-C и внешний динамик. На правом торце телефона находятся качелька регулировки громкости и клавиша включения.

Huawei Нова 8 Pro имеет 120 Гц , поддерживающий OLED панель с 80-градусным кривизны в своих краях. Он оснащен 16-мегапиксельной двойной камерой для селфи. На задней панели телефона установлена ​​система с четырьмя камерами 64-мегапикселя + 8-мегапиксельная сверхширокий модуль + 2-мегапиксельный макро сенсор и 2-мегапиксельный сенсор глубины. Смартфон поддерживает запись двух сцен одновременно через переднюю и заднюю камеры. Ожидается, что смартфон будет поставляться в версиях с 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ и 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ и быстрой зарядкой на 66 Вт. Стартовая цена смартфона составит 612 долларов США.