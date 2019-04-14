Ребенок заблокировал Apple iPad до 2067 года

Чтобы обеспечить безопасность своих устройств iOS, каждый раз, когда на iPhone или iPad вводится неправильный код доступа, устройство остается заблокированным в течение все большего промежутка времени. Теперь представьте, что Ваш малыш, которому нравится постоянно нажимать на стеклянный экран Apple iPad, вы можете просто представить, что может произойти.

У одного пользователя iPad сценарий кошмара стал реальностью, когда его трехлетний ребенок заблокировал планшет на 25 536 442 минуты, что равняется приблизительно 48 с половиной лет. Это означает, что пользователь должен ждать до октября 2067 года, чтобы набрать свой пароль и открыть планшет.

После шести неправильных попыток ввода пароля устройство iOS блокируется и предотвращает дальнейшие попытки ввода правильного кода. Это связано с тем, что iOS видит в этом попытку атаки взлома методом перебора различных паролей. После шести попыток количество минут продолжает расти. В зависимости от настроек, после 10 неправильных попыток iPhone или iPad автоматически сотрут все сохраненные данные.

У компании Apple есть решение. Если подключить iPad к компьютеру и подключится к iTunes, планшет можно восстановить файлами резервных копий данных. Это хорошая причина, почему вы должны часто делать резервные копии своих данных, особенно если у вас дома есть любопытный малыш.