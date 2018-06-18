Red Bull Racing объявили о появлении F1 Playseats

Playseat недавно выпустила новую серию кресел, Racing F1 Seats. Добавлены две новые модели, и, по-видимому, Playseat не получил лицензии от всех крупных и необходимых брендов.Playseats выглядят фантастически, однако вы должны быть настоящими фанатами F1 или гоночных симуляторов, так как эти кресла продаются по цене в 1049 евро.

Размеры (Д x Ш x В) 140 x 50 x 88 cm Вес кресла 31 kg Вес с которбкой 35 kg Размеры упаковки 60 x 51 x 47.5 cm и 60 x 51 x 25 cm Рекомендуемая высота водителя 120 - 220 cm Рекомендуемый вес водителя 20 - 122 kg Совместима с PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox, Xbox 360, Xbox One, Wii, Wii U, PC, Mac