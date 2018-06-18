Red Bull Racing объявили о появлении F1 Playseats

Playseat недавно выпустила новую серию кресел, Racing F1 Seats. Добавлены две новые модели, и, по-видимому, Playseat не получил лицензии от всех крупных и необходимых брендов.
Playseats выглядят фантастически, однако вы должны быть настоящими фанатами F1 или гоночных симуляторов, так как эти кресла продаются по цене в 1049 евро.
Playseats выглядят фантастически, однако вы должны быть настоящими фанатами F1 или гоночных симуляторов, так как эти кресла продаются по цене в 1049 евро.
|Размеры (Д x Ш x В)
|140 x 50 x 88 cm
|Вес кресла
|31 kg
|Вес с которбкой
|35 kg
|Размеры упаковки
|60 x 51 x 47.5 cm и 60 x 51 x 25 cm
|Рекомендуемая высота водителя
|120 - 220 cm
|Рекомендуемый вес водителя
|20 - 122 kg
|Совместима с
|PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox, Xbox 360, Xbox One, Wii, Wii U, PC, Mac