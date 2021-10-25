Red Magic 6S Pro Battlefield Camouflage Edition представлен официально

Бренд Nubia выпустил новую версию смартфона Red Magic 6S Pro, которая получила название Battlefield Camouflage Edition. Данное издание с 18 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти оценено в 1100 долларов. Старт продаж намечен на 1 ноября. Отметим наполовину прозрачную и наполовину камуфляжную заднюю панель, металлический кейс, адаптер питания, чехол, кулер и наушники Red Magic TWS, которые тоже окрашены соответствующим образом.

Напомним, что сам смартфон характеризуется платформой Qualcomm Snapdragon 888+, 6,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 165 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 720 Гц, ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки на 120-Вт, системой охлаждения ICE 7.0 на основе вентилятора со скоростью вращения 20 тысяч оборотов в минуту и RGB-подсветкой, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, а также предустановленной ОС Android 11 с надстройкой Red Magic 4.5.
Комментарии и отзывы Red Magic 6S Pro Battlefield Camouflage Edition
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