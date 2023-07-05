Red Magic 8S Pro+ получил 24 ГБ ОЗУ

Компания Nubia пополнила ассортимент геймерских смартфонов моделью Red Magic 8S Pro+, которая появится в китайской продаже 11 июля по цене в 760, 800, 965 и 1035 долларов за версии с 16/256 ГБ, 16/512 ГБ, 16 ГБ/1 ТБ и 24 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку также оснастили топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Leading Version с тактовой частотой до 3,36 ГГц, системой охлаждения с вентилятором, 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2480:1116 пикселей, частотой обновления 120 Гц, яркостью 1300 кд/кв.м и частотой регулировки ШИМ 1440 Гц, подэкранным дактилоскопом с определением ЧСС, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (Samsung S5KGN5), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, подэкранной селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 165 Вт быстрой зарядки. Также была представлена модель Red Magic 8S Pro которая отличается аккумулятором на 6000 мАч, 80-Вт зарядкой и конфигурациями памяти.
Honor 90 Lite показали на рендерах…
В сети появились качественные изображения смартфона Honor 90 Lite, который еще не был представлен официал…
Смартфон Red Magic 8S Pro получит 24 ГБ ОЗУ …
Компания Nubia объявила, что грядущий геймерский смартфон Red Magic 8S Pro будет оснащен 24 ГБ оператив…
Камеру Redmi Note 12 Pro+ испытали в DxOMark …
Лаборатория DxOMark протестировала основную камеру смартфона Redmi Note 12 Pro+, который вышел в Китае ещ…
iPhone 15 будет поддерживать сразу две беспроводные зарядки…
Смартфоны iPhone 15 и Pro-версии, безусловно, во многом будут сильно отличаться друг от друга, но инсайде…
Google Pixel 7a засветился в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Google Pixel 7a, официаль…
Представлен компактный смартфон Sony Xperia 10 V…
Компания Sony пополнила ассортимент смартфонов среднего уровня моделью Xperia 10 V, которая появится в пр…
Nubia Red Magic 8S Pro получит быструю зарядку на 165 Вт…
Если верить официальной информации, смартфон Nubia Red Magic 8S Pro будет выпущен в Китае 5 июля, и компа…
Nokia G42 засветился в бенчмарке …
В базе данных бенчмарка Geekbench 6 обнаружились результаты тестирования смартфона Nokia G42, который ещ…
Обзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камеройОбзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камерой
Обзор vivo V25e. Смартфон со стабилизацией камерыОбзор vivo V25e. Смартфон со стабилизацией камеры
Обзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмойОбзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмой
Обзор OPPO Reno8 T. Яркий среднебюджетник с микроскопомОбзор OPPO Reno8 T. Яркий среднебюджетник с микроскопом
Обзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушкаОбзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушка
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor