Red Magic 8S Pro+ получил 24 ГБ ОЗУ

Компания Nubia пополнила ассортимент геймерских смартфонов моделью Red Magic 8S Pro+, которая появится в китайской продаже 11 июля по цене в 760, 800, 965 и 1035 долларов за версии с 16/256 ГБ, 16/512 ГБ, 16 ГБ/1 ТБ и 24 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку также оснастили топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Leading Version с тактовой частотой до 3,36 ГГц, системой охлаждения с вентилятором, 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2480:1116 пикселей, частотой обновления 120 Гц, яркостью 1300 кд/кв.м и частотой регулировки ШИМ 1440 Гц, подэкранным дактилоскопом с определением ЧСС, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (Samsung S5KGN5), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, подэкранной селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 165 Вт быстрой зарядки. Также была представлена модель Red Magic 8S Pro которая отличается аккумулятором на 6000 мАч, 80-Вт зарядкой и конфигурациями памяти.