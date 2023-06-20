Red Magic 8S Pro протестировали в бенчмарке

В популярном бенчмарке AnTuTu протестировали смартфон Red Magic 8S Pro, который еще не был представлен официально. Снимок с запущенным на грядущей новинке приложением опубликовал вездесущий инсайдер Digital Chat Station. Судя по фотографии, аппарат набрал 1704113 баллов. Столь высокий результат был достигнут благодаря использованию топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2, официальная презентация которой ожидается в третьем квартале 2023 года. Помимо Red Magic 8S Pro, эту платформу получат такие смартфоны, как iQOO 11s, Redmi K60 Ultra и OnePlus Ace 2 Pro.