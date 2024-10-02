Red Magic 9S Pro+ стал самым мощным смартфоном в мире

Сегодня представители бенчмарка AnTuTu опубликовали результаты по самым производительным смартфонам сентября, и здесь действительно есть на что посмотреть. Например, во флагманском сегменте в топе находится смартфон Red Magic 9S Pro+, который на самом деле только недавно поступил в продажу, а Asus ROG Phone 8 Pro смог подняться на второе место в топе, что тоже достаточно прилично, хотя производитель скоро, вероятно, выпустит новый флагман и он будет даже мощнее. За ними следуют Redmi K70, iQOO Neo9S Pro+, iQOO Neo9S Pro, iQOO Z9 Turbo+, iQOO 12 (да, четыре смартфона одного бренда идут друг за другом, потому что используют практически идентичный набор железа, но технически это разные смартфоны), а закрывают десятку Vivo X100, OnePlus 12 и OnePlus Ace 3 Pro.

Стоит отметить, что судя по результатам тестов, процессор Qualcom,m Snapdragon 8 Gen 3 всё ещё доминирует на рынке” но вскоре его заменят новинки — Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400, которые ожидаются в конце месяца. Будет интересно посмотреть на то, как поменяется топ производительных смартфонов после того, как новые флмагманские смартфоны будут официально готовы к тестам. Всё же помимо новых процессоров там будет и новая оперативная память или память большего объёма, что, теоретически, тоже может повлиять на производительность в рамках синтетических тестов. но пока что топ лучших гаджетов по мощности системы на кристалле выглядит так и если пользователю срочно нужно купить смартфон, то стоит изучить этот список.