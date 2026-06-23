Red Magic готовит к релизу планшет Gaming Tablet 5 Pro

Игровые планшеты за последние годы заметно эволюционировали из нишевых устройств в полноценные портативные игровые системы, и Red Magic снова поднимает планку в этом сегменте электроники. Компания выпустила тизер своего нового флагмана — Red Magic Gaming Tablet 5 Pro, который получил уникальный для рынка дисплей. Новинка получила 9-дюймовый OLED-дисплей с частотой 185 Гц, что является заметным шагом вперёд по сравнению с панелью 165 Гц у предыдущего Tablet 3 Pro. Также устройство оснащено полупрозрачной задней крышкой с яркой RGB-подсветкой, интегрированной в систему водяного охлаждения. Red Magic заявляет, что использовала специальные световодные материалы, которые повышают равномерность подсветки на 200%.

Внутри установлен процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 24 ГБ оперативной памяти и накопитель объёмом до 1 ТБ. Особое внимание уделено охлаждению — система Magic Cooling включает специальную микропомпу и дополнительные элементы активного отвода тепла, чтобы удерживать стабильную производительность под нагрузкой. Аккумулятор ёмкостью 8300 мАч немного увеличен по сравнению с предыдущим поколением (8200 мАч) и поддерживает быструю зарядку, обеспечивая хорошую автономность для игрового устройства такого класса. Правда, пока что нет никакой информации о стоимости данной модели, так как презентация ещё не проводилась. Но это явно не самое доступное устройство на рынке — как минимум из-за объёма оперативной памяти.
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