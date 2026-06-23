Red Magic готовит к релизу планшет Gaming Tablet 5 Pro

Внутри установлен процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 24 ГБ оперативной памяти и накопитель объёмом до 1 ТБ. Особое внимание уделено охлаждению — система Magic Cooling включает специальную микропомпу и дополнительные элементы активного отвода тепла, чтобы удерживать стабильную производительность под нагрузкой. Аккумулятор ёмкостью 8300 мАч немного увеличен по сравнению с предыдущим поколением (8200 мАч) и поддерживает быструю зарядку, обеспечивая хорошую автономность для игрового устройства такого класса. Правда, пока что нет никакой информации о стоимости данной модели, так как презентация ещё не проводилась. Но это явно не самое доступное устройство на рынке — как минимум из-за объёма оперативной памяти.