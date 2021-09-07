Redmi 10 Prime появился в продаже

Компания Redmi дала старт индийским продажам смартфона Redmi 10 Prime, который предлагается за 170 и 200 долларов в версиях с 4 и 6 ГБ ОЗУ соответственно. Новинка оснащается 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, основной квадрокамерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, процессором MediaTek Helio G88, функцией расширения оперативной памяти на 2 ГБ через флеш-память, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт и обратной зарядки мощностью 9 Вт, предустановленной ОС Android 11 с надстройкой MIUI 12.5, двойными динамиками и боковым дактилоскопическим сенсором. При этом, поддержка NFC в смартфоне не предусмотрена.

Комментарии и отзывы Redmi 10 Prime
Redmi 10 Prime получит аккумулятор на 6000 мАч...
Redmi 10 Prime получит аккумулятор на 6000 мАчКомпания Xiaomi раскрыла одну из главных особенностей смартфона Redmi 10 Prime, который еще не был предст...
Xiaomi готовится к релизу MIUI 13 полным ходом...
Xiaomi готовится к релизу MIUI 13 полным ходомОжидается, что Xiaomi очень скоро представит MIUI 13, следующую основную версию своей мобильной операцион...
Honor выпустила еще один тизер Magic 3...
Honor выпустила еще один тизер Magic 3Компания Honor, которая ранее являлась дочерним предприятием компании Huawei, только что официально подел...
Смартфону Redmi 10 прочат 50-Мп тройную камеру...
Смартфону Redmi 10 прочат 50-Мп тройную камеруВ базе данных американского регулятора FCC обнаружились сведения о смартфоне Redmi 10, который еще не был...
В Mi Mix 4 появилась функция синхронного перевода...
В Mi Mix 4 появилась функция синхронного переводаРанее в этом месяце Xiaomi выпустила свой новейший смартфон Mi Mix 4. Но знаете ли вы, что многие новейши...
Китайцы рассекретили Realme X9 Pro...
Китайцы рассекретили Realme X9 ProВ базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о смартфоне Realme RMX3366, который, как ...
Nubia Red Magic 6S Pro получит очень быстрый экран ...
Nubia Red Magic 6S Pro получит очень быстрый экран Принадлежащая ZTE компания Nubia поделилась очередным тизером геймерского смартфона Red Magic 6S Pro, кот...
DxOMark высоко оценили камеру ASUS Zenfone 8...
DxOMark высоко оценили камеру ASUS Zenfone 8 Лаборатория DxOMark протестировала основную камеру компактного флагмана ASUS Zenfone 8, который продает...
Обзор vivo Y31. Смартфон с NFC и хорошей автономностьюОбзор vivo Y31. Смартфон с NFC и хорошей автономностью
Обзор ZTE Blade V2020 Smart 4/64GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC. Плюсы и минусыОбзор ZTE Blade V2020 Smart 4/64GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC. Плюсы и минусы
Обзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерамиОбзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерами
Обзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусомОбзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусом
Обзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкойОбзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor