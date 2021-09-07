Redmi 10 Prime появился в продаже

Компания Redmi дала старт индийским продажам смартфона Redmi 10 Prime, который предлагается за 170 и 200 долларов в версиях с 4 и 6 ГБ ОЗУ соответственно. Новинка оснащается 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, основной квадрокамерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, процессором MediaTek Helio G88, функцией расширения оперативной памяти на 2 ГБ через флеш-память, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт и обратной зарядки мощностью 9 Вт, предустановленной ОС Android 11 с надстройкой MIUI 12.5, двойными динамиками и боковым дактилоскопическим сенсором. При этом, поддержка NFC в смартфоне не предусмотрена.