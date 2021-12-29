Redmi 10 одним из первых получит глобальную MIUI 13

Вчера компания Xiaomi не только представила новые флагманские смартфоны, но и свежую версию своей оболочки MIUI 13. Первыми заветный апдейт получат китайские пользователи смартфонов серии Xiaomi Mi 11 и планшетов Xiaomi Mi Pad 5. Сегодня был опубликован перечень устройств, которые обновятся до глобальной версии MIUI 13 в первом квартале следующего года. В список вошли Xiaomi Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11i Mi 11X Pro, Mi 11X, 11T Pro, 11T, 11 Lite, 11 Lite 5G, 11 Lite 5G NE, 11 Lite NE, Xiaomi Pad 5, Redmi 10, Redmi 10 Prime, Note 8 (2021), Note 10 Pro, Note 10 Pro Max, Note 10 и Note 10 JE.