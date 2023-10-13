Redmi 13C 5G будет медленнее Redmi 12C 5G

Сетевые источники поделились информацией о бюджетном смартфоне Redmi 13C 5G, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат будет основан на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6100+. Этот процессор демонстрирует производитель в 420 тысяч баллов в бенчмарке AnTuTu 10. Для сравнения, 4-нанометровый Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, который используется в Redmi 12C 5G, набирает на 10 тысяч баллов больше. То есть, новинка окажется хуже предшественницы не только в энергоэффективности, но и в производительности. Предыдущие утечки приписывали Redmi 13C 5G основную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп и поддержку быстрой зарядки через порт USB Type-C.