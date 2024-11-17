Redmi 14C стал доступен дешевле

Изображение выводится на 6.88 дюймовый IPS-экран с разрешением 1640х720 пикселей. Заявлена пиковая яркость в 600 нит. Частота обновления в 120 Гц обеспечит плавную анимацию. Сканер отпечатка пальца перенесен в кнопку включения, срабатывает точно.
Работает на платформе с недорогим процессором MediaTek Helio G81 Ultra. 4 или 8 Гбайт оперативной памяти, 128 или 256 Гбайт внутренней памяти. Есть поддержка установки карты памяти.
50 Мп камера в круглом стилизованном блоке. Работает со вспомогательным датчиком. Есть ночной режим и портретная съемка, творческие режимы. Фронтальная камера с разрешением 13 Мп. Аккумулятор с емкостью 5160 мАч с зарядкой мощностью 18 Вт. Бесконтактные платежи.