Redmi 14C стал доступен дешевле

Не так давно смартфон Redmi 14C стал доступен со специальным ценником в России, приобрести его можно со скидкой за 11513 рублей. Напомним это доступный вариант с большим аккумулятором и экраном с частотой обновления 120 Гц. В сравнение с прошлым поколением обновили внешний и улучшили остальные характеристики.

Изображение выводится на 6.88 дюймовый IPS-экран с разрешением 1640х720 пикселей. Заявлена пиковая яркость в 600 нит. Частота обновления в 120 Гц обеспечит плавную анимацию. Сканер отпечатка пальца перенесен в кнопку включения, срабатывает точно.

Работает на платформе с недорогим процессором MediaTek Helio G81 Ultra. 4 или 8 Гбайт оперативной памяти, 128 или 256 Гбайт внутренней памяти. Есть поддержка установки карты памяти.

50 Мп камера в круглом стилизованном блоке. Работает со вспомогательным датчиком. Есть ночной режим и портретная съемка, творческие режимы. Фронтальная камера с разрешением 13 Мп. Аккумулятор с емкостью 5160 мАч с зарядкой мощностью 18 Вт. Бесконтактные платежи.