Redmi 14R 5G с АКБ на 5160 мАч оценили в 155 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Redmi 14R 5G, которая оценена на дебютном китайском рынке в 155, 210, 240 и 265 долларов за версии с 4/128 ГБ, 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинку также оснастили 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, предустановленной фирменной прошивкой HyperOS на базе Android 14, 6,88-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1640:720 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 600 нит, основной камерой с главным модулем на 13 Мп, батареей ёмкостью 5160 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт.