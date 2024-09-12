Redmi 14R 5G с АКБ на 5160 мАч оценили в 155 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Redmi 14R 5G, которая оценена на дебютном китайском рынке в 155, 210, 240 и 265 долларов за версии с 4/128 ГБ, 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинку также оснастили 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, предустановленной фирменной прошивкой HyperOS на базе Android 14, 6,88-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1640:720 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 600 нит, основной камерой с главным модулем на 13 Мп, батареей ёмкостью 5160 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт.

Смартфон HMD Ridge Pro получит 50-Мп селфи-камеру …
Сетевые источники раскрыли дизайн и характеристики смартфона HMD Ridge Pro, который еще не был представле…
Samsung сделает Galaxy Z Flip6 существенно дороже…
Некоторое время назад в интернет утекла информация о ценах на предстоящий складной флагман Samsung Galaxy…
HMD Хочет возродить дизайн Lumia 1020…
Сегодня появилась информация о том, что компания HMD решила вернуться к дизайну Lumia в рамках разработки…
DxOMark высоко оценили камеру в Honor 200 Pro…
Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры смартфона Honor 200 Pro, который…
Смартфон Huawei Mate 70 получит 3D-зум …
Авторитетный информатор Smart Pikachu поделился подробностями о смартфонах серии Huawei Mate 70, которая …
Представлен смартфон HMD Skyline …
Компания HMD пополнила ассортимент смартфонов моделью Skyline, которая появится в продаже в августе по це…
Samsung Galaxy S25 выйдет на базе Snapdragon 8 Gen 4…
Несколько месяцев назад на просторах интернета появились слухи о том, что серия смартфонов Samsung Galaxy…
Realme раскрыла характеристики флагмана GT6…
Вчера компания Realme официально сообщила, что грядущая модель GT6, которая будет представлена уже 20 июн…
Кнопочный телефон с хорошей автономностью. Обзор Xenium X170Кнопочный телефон с хорошей автономностью. Обзор Xenium X170
Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2
Pura'красный смартфон. Обзор HUAWEI Pura 70Pura'красный смартфон. Обзор HUAWEI Pura 70
5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали
Смартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8bСмартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8b
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor