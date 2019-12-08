Redmi 8 получил стабильную версию MIUI 11

Компания Xiaomi продолжает обновлять свои устройство до MIUI 11, и вот конец то компания добралась до бюджетного смартфона Redmi 8.

Прошивка вышла с номером сборки V11.0.1.0.PCNMIXM и весит 681 МБ. Новый MIUI 11 основана на базе операционной системы Android 9 Pie. Обновление до Android 10 будет, но уже в следующем году.

В прошивку V11.0.1.0.PCNMIXM разработчики компании добавили: ноябрьский патч безопасности, функцию Quick replies, ускоритель графики Game Turbo, обновлённый интерфейс, новые рингтоны со звуками природы, пакет функций и приложений Mi Work Suite и все основные нововведения оболочки MIUI 11. Новую прошивку уже распространяют на смартфоны по всему миру по облаку.