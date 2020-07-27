Redmi 9 выйдет в августе

Некоторое время назад мы говорили про то, что некоторые компании решили перенести свои релизы из Китая в Индию, так как там сейчас море возможностей и, что самое главное, нет запретов со стороны США. Теперь вот появилась информация, что новый смартфон Redmi 9 будет представлен в Индии вместо Китая. Полноценный анонс будет проведен 4 августа, после чего смартфон отправят в продажу. Пока что говорить о каких-либо характеристиках смартфона рано, но производитель явно не планирует делать что-то невероятное. Все же это смартфон среднего класса, который должен предоставить пользователю низкую стоимость при наборе различных преимуществ и бонусов. Будем ждать полноценного анонса и тогда уже поговорим о характеристиках смартфона.