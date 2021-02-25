Redmi AirDots 3 представлены в Китае

Xiaomi сегодня провела официальную презентацию своего нового флагманского смартфона Redmi K40, и вместе со смартфоном производитель официально представил новые беспроводные наушники Redmi AirDots 3. Гарнитура Redmi AirDots 3 True Wireless Stereo Bluetooth является преемницей Redmi AirDots 2, выпущенной в прошлом году. Дизайн этой версии существенно не изменился по сравнению с предыдущей моделью, но есть некоторые улучшения в функциях. Redmi AirDots 3 поставляется с набором микросхем QCC3040, а версия Bluetooth обновлена до Bluetooth 5.2 с Bluetooth 5.0, используемого в AirDots 2. Обновленная версия обеспечивает более высокую скорость соединения, улучшенную скорость передачи данных и стабильное соединение. Также имеется адаптивный кодек aptX для повышения качества звука. Наушники обеспечивают до 7 часов непрерывного воспроизведения музыки.